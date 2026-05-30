中油宣布6月工業氣價漲5％ 電業、民生氣價與桶裝瓦斯全凍漲

中油宣布，6月氣價僅工業調漲5%，電業、民生氣價與桶裝瓦斯均凍漲。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（30）日公布6月天然氣與桶裝瓦斯價格，在國際能源市場持續受中東地緣政治風險影響下，工業用天然氣價格平均調漲5%，是本次唯一調漲項目；電業天然氣價格連二漲後，已有反映成本，本次維持不變，民生天然氣與桶裝瓦斯也同步凍漲，均由中油持續吸收成本差額。

中油指出，工業用戶方面，近6年累計吸收金額逾1400億元，若按照公式應調漲的差距已超過50%，但中油評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，決定6月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，中油強調，調整後仍低於成本。

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受矚目的電業氣價部分，中油4月調漲41.58%，5月再度續漲9.34%，兩波氣價連漲導致台電每月發電成本激增約130億元。中油指出，因先前兩期已充分反應，6月電業用戶天然氣價格不調漲；而為照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定，民生用戶天然氣價格6月也是維持凍漲，由中油吸收。

至於6月桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格也不調整。中油說明，受中東情勢影響，液化石油氣海運費大幅增加、進口氣源成本仍居高不下。依調整機制計算，6月液化石油氣每公斤應調漲2.8元，但配合政府穩定物價政策，部分價差由台灣中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定，中油統計今年截至4月底，液化石油氣產品累計吸收金額約42億元。

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