台銀首創安養信託結合數位券服務 開啟數位支付新時代

台銀總經理吳佳曉（中）率領信託團隊於「2025台北國際金融博覽會」展示友pay人生安養信託服務。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應數位金融趨勢及響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，以數位技術強化信託服務功能，台灣銀行首創推出「安養信託結合數位券」創新服務，成為全台首家將數位券服務與信託保障機制整合的金融機構，連結數位支付與安養照護理念，協助民眾更方便支付各項費用，開啟智慧安養新時代。

隨著詐騙案件日益猖獗，民眾對於資金安全管理的需求亦隨之提升，安養信託由專業銀行管理信託財產，專款專用於照護自身生活所需，降低財產遭侵占挪用及社會詐騙的風險，有效保障財產安全。

台銀此次以安養信託結合數位券服務推出「友pay人生安養信託」，除了包含安養信託既有的給付功能外，另外可約定自信託專戶發放「信託數位券」至委託人於台灣行動支付APP所連結的台銀數位券匣，即可於適用數位券的食、衣、住、行、育、樂等9萬多間店家場域進行消費使用，大幅增進信託客戶生活的便利性。

台銀表示，一般安養信託需先由委託人墊付費用後，再向銀行申請給付；而「友pay人生安養信託」則免除委託人需預先支付的步驟，改善過往限制，融入創新信託思維，讓安養信託更加貼近民眾生活，並透過以非現金支付為目標的數位券，使信託給付更簡便流暢，在交易過程中同時享有數位支付及信託保障雙重守護，是安養信託邁向數位轉型的一大步。

