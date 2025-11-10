自由電子報
台積電10月營收3674.73億元創新高 前10月破3兆元新紀錄

2025/11/10 13:43

台積電（2330）於今（10）日公布10月營收，在先進製程需求強勁的帶動下，10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%%，創單月營收歷史新高。（記者洪友芳攝）台積電（2330）於今（10）日公布10月營收，在先進製程需求強勁的帶動下，10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%%，創單月營收歷史新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）於今（10）日公布10月營收，在先進製程需求強勁的帶動下，10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%%，創單月營收歷史新高；今年前10月營收累計達3.13兆元，年增33.8%，創歷年同期新高。

由於客戶對AI未來展望樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電日前法說會上修今年全年營收以美元計達約近35%，較上季年增近30%提高。

對於第四季營運，台積電預估美元營收介於322億美元至334億美元 ，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率為30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%，雙率有機會超越第三季。

台積電今股價開高走高，以1470元開出，盤中最高1485元，最後收1475元、上漲15元。

