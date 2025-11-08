台股近兩個月已漲4000點 投顧:回檔整理有利長線

投顧指出，大盤指數回檔整理，有利台股長線。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕「大盤連漲後開始休息，建議動作放緩」。展望近期台股，國內投顧法人表示，總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4000點，因此，大盤指數回檔整理，有利台股長線，而投資人習慣見跌就買，「應該放慢動作，等待更佳機會」。

回顧本週台股，指數一度衝上2萬8554點的新高，但在美股影響下出現明顯拉回，2萬8000點失守，一週加權指數跌581.94點，收27651.41點，大盤週跌2.06%，價量同步，市場在回檔時、量能急縮。

從台股走勢來看，永豐投顧表示，指數在高檔鈍化了近一個月，終於回檔降溫，這是自九月以來首次跌破月線。不過，成交金額迅速萎縮，僅只是「短線客」退場，未能影響整體籌碼安定。

在三大法人的資金動向方面，統計顯示，本週集中市場外資賣超1141.22億元、投信買超35.44億，自營商含避險賣超192.00億元，三大法人合計賣超1297.78億元。融資增加61.57億元，融資餘額3079.08億元；融券增加287張，融券餘額31萬2191張。

對此，永豐投顧分析，AI資金循環觀感出現變化，不利AI短期行情，美國科技股回檔，主要還是在市場對於AI的獲利要求逐漸提高，影響AI股的評價；過去，甲骨文（ORCL）因為OpenAI大訂單而大漲，如今，股價也回到原點值得留意。

投顧機構指出，投資人習慣「見跌就買」，不過，就目前態勢來看，建議應該放慢動作，來等待更佳機會；分析師預估，下週（11/10至11/14）大盤指數看27000點至28000點。

