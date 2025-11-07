自由電子報
台股開盤》台積電領電子股下修 指數跌近200點摜破月線

2025/11/07 09:11

台積電領電子股下修，指數跌近200點摜破月線（資料照）台積電領電子股下修，指數跌近200點摜破月線（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四在科技股拋售潮重現，4大指數全面下跌，台積電ADR續跌1.50%，台股週五在台積電開盤下跌，指數開盤跌80.91點，以27818.54點開出，在台積電領電子股下修，金融與傳產也熄火下，指數開低走低，跌近200點，測27700點，摜破月線。

週四（6日）美國股市收跌，科技股拋售潮重現，投資人面對日益加劇的經濟不確定性，也擔心股價過高，尤其是人工智慧相關熱門股票的估值再度引發疑慮，主要股指均下跌。道瓊工業指數下跌398.70點、0.84%，標普500指數下跌1.12%，那斯達克指數下跌1.9%，費城半導體指數下挫2.39%，台積電ADR續跌1.50%，收在289.24美元。

美股道瓊指數下跌398.70點或0.84%，收46912.30點。

那斯達克指數下跌445.80點或1.9%，收23053.99點。

S&P 500 指數下跌75.97點或1.12%，收6720.32點。

費城半導體指數下跌171.87點或2.39%，收7018.39點。

