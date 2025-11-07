台灣也中槍？川普關稅恐有大變動 彭博揭各國影響

美國最高法院對川普總統全球關稅政策提出嚴厲質詢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院對川普總統全球關稅政策提出嚴厲質詢，使得實際繳納關稅的企業面臨數月的潛在不確定性，而不確定性也延伸到美國的貿易夥伴，不論是已簽署協議的國家還是仍在談判中的國家，《彭博》分析指出，印度、巴西、中國和東南亞國家面臨的風險最大，而台灣無論最高法院做出何種裁決，對美出口都不太可能受到影響。

根據分析，如果最高法院作出不利於川普的廣泛裁決，美國的平均有效關稅率將降至6.5%，這是自總統在4月2日宣布對數十個國家實施「解放日」關稅以來未曾出現的水準。報導解釋，平均有效關稅率與美國公布的名義關稅率不同（通常較低），原因在於各種豁免與既有稅項的存在。

外界更認為，若川普動用《1977年國際緊急經濟權力法》被裁定違憲，他很可能會改採其他方式向進口商品徵稅。

川普廣泛使用關稅政策正接受最高法院審查，報導點名，印度、巴西、中國和東南亞國家面臨的風險最大。其中印度、中國、巴西是美國關稅的主要目標，瑞士則為意外受影響國家。

而亞洲國家部分，台灣受人工智慧（AI）熱潮推動，台灣今年對美國出口大幅成長，然而無論最高法院做出何種裁決，台灣對美出口都不太可能受到影響，因為許多高科技產品都免徵美國關稅。

同樣，日本與南韓貿易亦不太可能大幅改變，日本已與美國簽署關稅及投資協議，南韓尚未正式簽署。高盛經濟學家指出，已達成協議的貿易夥伴多會維持協議，以避免關稅不確定性，但美國進口商才是實際納稅方，因此川普仍可能動用其他權力實施關稅，過程將帶來新的不確定性。

