美股收盤》估值過高疑慮再起！道瓊跌近400點 台積電ADR連3黑

美股週四收低。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四（6日）美國股市收跌，科技股拋售潮重現，投資人面對日益加劇的經濟不確定性，也擔心股價過高，尤其是人工智慧相關熱門股票的估值再度引發疑慮，主要股指均下跌。道瓊工業指數下跌398.70點、0.84%，標普500指數下跌1.12%，那斯達克指數下跌1.9%，費城半導體指數下挫2.39%，台積電ADR續跌1.50%，收在289.24美元。

綜合外媒報導，自去年11月以來，人工智慧概念股波動不定，晶片製造商高通公布季度業績優於預期，但未來可能失去與蘋果的業務，股價跌3.63%。週三表現突出的AMD股價跌7.27%，帕蘭泰爾和甲骨文分別下跌6.84%和2.6%。人工智慧寵兒輝達跌3.65%，與其同屬「七巨頭」的Meta下跌2.67%。

請繼續往下閱讀...

第三季財報季接近尾聲，標普500指數成分股公司中已有424家公布，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，其中83%的公司表現超出預期。

此外，對勞動力市場狀況的擔憂加劇股市回測，數據顯示，10月的裁員總數超過15.3萬人，幾乎是9月的3倍，比去年同期高出175%，是22年來10月份的最高紀錄，而今年也有可能是2009年以來裁員情況最嚴重的一年。

美股道瓊指數下跌398.70點或0.84%，收46912.30點。

那斯達克指數下跌445.80點或1.9%，收23053.99點。

S&P 500 指數下跌75.97點或1.12%，收6720.32點。

費城半導體指數下跌171.87點或2.39%，收7018.39點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法