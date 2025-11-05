【防詐論壇】童政彰：督促公私部門 提高阻詐精準度 兼顧有效性及影響性

銀行局局長童政彰。（記者張嘉明攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報今天舉辦「全民防詐論壇」，主題銀行防詐第一線，實務座談：防堵金融詐騙的盲點與關鍵守門人。銀行局長童政彰表示，未來阻詐的方向不變，因為詐團不會休息、也不會鬆手的，將持續要求金融機構朝向四大面向，再檢討精進執行方法，包括「精準調控」、「24小時專線設置」、「迅速回應解控」與「模型優化」；鼓勵金融機構跨界合作，打造科技防詐新境界，並且強化第三方支付業者虛擬帳號管控，即時有效識別高風險外籍人士金融帳戶。

這場實務座談，與談人包括：銀行局局長童政彰、中華郵政副總經理陳棟梁、中信金控法遵長湯偉祥、合作金庫銀行法遵長吳淑鈴、財團法人金融法制暨犯罪防制中心總經理王遠平。

首先，童政彰表示，就我國打詐績效來看，透過臨櫃關懷，累計已經成功攔阻2萬4千8百多件，攔阻詐騙金額177億元；其中，銀行通路櫃台今年一到八月，成功攔阻了1萬0290件，攔阻金額80億元。金管會肯定金融機構對打詐付出的努力，各金融機構採行帳戶控管措施，已展現初步成效。

其次，警示帳戶增幅已明顯趨緩，根據統計，從2022年1月起，警示帳戶每月約增加2千至3千戶，今年6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，並於今年9月底首次出現負成長。另外，37家警示帳戶觀察指標受評機構中，今年4月底僅有10家警示帳戶數、較上月底減少，至9月底已有25家較上月底減少。

童政彰指出，金管會非常重視打詐阻詐的五大議題，包括科技、責任、精準、臨櫃、協力，尤其，科技阻詐扮演一個非常重要角色；他直言，我們面對的「詐團」，是有組織、有規模， 而且是跨國性，所以，我們就不能用單點的方式，否則，一定打不過詐團；未來要充分運用及導入科技力，像是數位身分證運用等，台灣是ＡＩ大國，我們更加要好好運用這項優勢。

近來銀行執行阻詐相關措施，成效如何？少數銀行引發是否符合比例原則之爭議，如何改善？童政彰回應，已督促個別銀行檢討改善，並提醒所有銀行，應衡平考量金融服務之便利性與安全性；包括事前宜評估擬採取措施之有效性及影響性，依風險基礎方法評估適用對象，以及實施後可能影響等；實施時宜有適當配套措施，例如於不妨礙控管效果之前提下，以適當方式通知客戶相關服務變動，以及申請恢復使用之方式；對於經控管之帳戶，提供迅速回應處理之客訴窗口等。

此外，童指出，詐騙犯罪日益複雜，透過網路跨境投資隱蔽性高之加密虛擬貨幣等各式各樣詐騙犯罪，因此，必須整合政府各部會及企業與民間人力與資源，共同對抗詐騙，政府成立打詐國家隊，期能跨部會、公私部門協力合作一起打擊侵害全民的詐騙犯罪社會性問題。透過公私部門或跨機構合作，提高阻詐精準度。

如何即時有效識別高風險外籍人士金融帳戶，童政彰表示，有鑒於外籍人士警示帳戶占全部警示帳戶之比率偏高，金管會與移民署及勞動部合作，由聯徵中心介接移民署資料庫，自2024年7月起，金融機構可查詢取得外籍人士出境等資訊。此外，亦督導銀行公會研定「疑似涉及不法高風險外籍人士存款帳戶控管實務建議意見」，規範疑似涉及不法之態樣及可採取之處理措施等，以供各銀行對高風險外籍人士存款帳戶採取管控措施。

此外，鑒於詐騙案件之非法金流，如流竄到境外或虛擬資產，往往加重監控追查金流之難度；童政彰說，為能及時將疑似不法金流攔阻於境內，金管會督導財金公司與銀行公會共同籌組「金融阻詐聯防」專案小組，規劃建立電子化即時照會、前期金流查詢，以及建立警示帳戶聯防廣播機制。

