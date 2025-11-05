研華邊緣AI滲透率翻倍 樂看明年自動化與機器人需求

研華營運整體朝「高附加價值、軟硬整合」方向持續深化。（圖取自研華線上法人說明會）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭研華（2395）今天在法說會表示，第三季營運表現持續走高，邊緣AI（Edge AI）推進速度超乎預期、滲透率翻倍，公司除接軌AI伺服器趨勢外，更憑藉工控基礎切入機器人與垂直AI應用，佈局已從「工業電腦」走向「智慧自動化平台」階段。預估明年首季營收5.5至5.7億美元（約新台幣169.9億元至176.1億元），毛利率38%至40%，營益率15%至17%。

研華第三季營收年增近兩成，毛利率雖受DDR4、SSD等記憶體價格上揚影響小幅壓縮，但營益率維持強健；10月起公司提高板卡與系統產品售價，分別調漲4%與8%，管理層預期第四季起有助毛利回溫，不過供應鏈價格波動與料況吃緊持續存在，客戶已陸續以預付款方式確保產能。

在第三季市場需求方面，北美受半導體設備、自動化與醫療推動，年增逾2成；歐洲醫療、運輸與電競需求增溫；中國自動化與能源市場回暖；台灣則受光學與半導體設備帶動。公司坦言韓國短期受政治環境干擾，但東北亞長線仍看好。

從產品結構來看，研華智慧系統、機器人與嵌入式平台成長亮眼，智能服務受併購效應及醫療、旅宿、移動檢測等領域帶動，年增近6成。管理層進一步說明，AI導入形式正從「單點算力」加速走向「模組與整合平台」，例如推出AI加速卡、AI醫療/工業套件、以及區域部署型AI伺服器，並導入3D相機、LiDAR無線模組等周邊，帶動整體生態營收。

研華表示，公司第三季邊緣AI營收佔比已提高至約17%，幾乎翻倍，目標2026年達25%以上，其中，AI機器人訂單能見度特別強勁，新案規模已超過2億美元。研華2025第三季釋出ACE平台概念，並預計2026年中推出ACE-R（機器人）與ACE-I（工業）正式產品，以成為客戶運算與應用整合的基礎架構。

針對美中關稅情勢，公司指出目前大多產品仍享美國對台免稅待遇，但若政策轉變，將以分散製造、當地組裝、調整出貨條款等方式因應，並依情況調整價格；不過管理層坦言，若價格全面上調，可能對2026年部分需求造成壓力。

展望後市，研華預期北美受AI驅動製造、半導體投資與國防需求帶動，歐洲能源與工業場域仍具潛力，中國本地供應鏈成熟與醫療、自動化需求仍強，整體朝「高附加價值、軟硬整合」方向持續深化。未來成長不僅受AI算力周期推動，更反映工控老牌轉向AI、自動化生態後的加速效應，2026年營運動能仍具延續性。

