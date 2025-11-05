【防詐論壇】陳棟梁：中華郵政發展AI系統 打詐效能逐季提升

中華郵政副總經理陳棟梁。（記者張嘉明攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕詐騙案盛行，《自由時報》今（5日）舉辦2025全民防詐論壇，邀業界分享防詐實務。中華郵政副總經理陳棟梁說，中華郵政客戶量體龐大，為有效阻止帳戶被詐團利用，今年4月起發展AI系統，透過AI找出高風險用戶，以自動機器人24小時管控，並請臨櫃人員關懷勸導；警示帳戶事前被列管制比例，也從最初的57％提升至63％，逐季上升。

全民防詐論壇在自由廣場會議室舉行，討論防堵金融詐騙盲點與關鍵守門人。陳棟梁說，中華郵政客戶高達3800多萬戶，打詐壓力非常大；因此4月起發展AI打詐防詐系統，警示帳戶事前被列管制比例，從最初的57％提升至63％，逐季上升，顯示AI打詐效能愈來愈好。另阻詐績效今年截至10月累計達10.68億元，已超越去年全年金額，年底預估將超過11億元。

陳棟梁分析，詐團手法有3階段：「事前」購買帳戶，「事中」轉移帳戶之權限及變更密碼；「事後」騙取被害人入金，再由ATM或轉帳出金。

陳棟梁指出，中華郵政每週更新詐騙集團交易特徵，納入AI防詐模型。若帳戶經AI評分為中風險程度，就會請開戶支局聯絡、關懷客戶；若評分為高風險則管制該帳戶並通知櫃員，當客戶臨櫃要求解開管制時，要提高警覺審核。此外，也會針對金流快進快出帳戶進行追蹤，並進一步分析是否為高風險客戶，以利進行後續管制措施。

陳棟梁說，容易出售帳戶的5個族群，分別是學生、領補助款戶、中低收入戶、外籍移工、外籍學生，總計約478萬戶；這些族群常常成為詐騙集團騙取帳號的覬覦對象，因此防詐觀念普及化是重要工作，臨櫃窗口相關表件也有提供印尼、泰國、越南、馬來西亞等語言服務。

外籍移工及學生有開戶存入薪水、領獎學金的需求，中華郵政有社會責任受理，約近70萬戶。陳棟梁說，為防外籍人士出售帳戶，中華郵政研究該族群使用習性，針對異常行為設管制，現也與移民署配合，控管離境外籍人士帳戶。外籍移工警示戶數，今年1月為289戶，至10月為41戶，減少86％，成效顯著，未來將以「清零」為目標持續努力。

