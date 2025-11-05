兩因素干擾！10月外匯存底降至6001.97億美元、續居全球第4大

兩大因素干擾！我外匯存底降至6001.97億美元、居全球第4大。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日（5日）公布，10月外匯存底餘額降至6001.97億美元，較上月底減少27.46億美元，終止新高之旅。央行表示，主要受美元轉強、央行進場拋匯阻貶影響。不過，台灣在全球外匯存底排名中仍穩居第4位，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民說明，10月外匯存底的變動受三大因素影響。首先，在匯率因素方面，因美元走強，除人民幣外主要貨幣普遍走貶，使得以美元計價的外匯存底帳面價值減少；雖然外匯存底投資收益貢獻部分抵銷了匯率變動的影響。但央行為維持匯市穩定，進場調節匯率，導致外匯存底減少。綜合計算，10月外匯存底減少27.46億美元。

蔡烱民指出，10月前後受中國稀土與關稅議題影響，美元需求上升，央行進場拋匯以穩定匯率。

根據統計，外資10月在台股賣超約700至800億元台幣，加上台積電配息等因素，外資當月淨匯出約50億美元，造成台幣於10月貶值0.74%。

他強調，央行對匯市採取「對稱式干預」與「雙向調節」原則，只要市場出現供需失衡，央行即會進場操作，並非單向阻升或阻貶。蔡也表示，外資進出屬正常市場行為，目前股市與匯市交易量均穩定，資金流向未見異常。

對於近期美元走強，蔡烱民說，10月FOMC會議後，聯準會（Fed）官員釋出12月降息「仍不確定」的訊息，使市場對未來利率路徑預期有所修正。原本市場預期下半年將有3次降息，如今回到「2至3次」的範圍。加上美國政府關門（Shutdown）使不確定性升高，對Fed政策方向轉趨觀望。

此外，美國整體經濟條件仍相對穩健，就業與消費維持良好，使資金持續停留在美元資產，推升美元維持強勢格局。隨著降息預期減弱，美國公債殖利率也略有上升。

儘管10月外資在集中市場賣超並匯出，但央行統計顯示，外資持有國內股票及債券按市價計算，連同新台幣存款餘額共折計1萬1537億美元，約為外匯存底的192%，雙雙創下歷史新高。

蔡烱民指出，外資資產規模增加，主要反映台股市值成長所帶動。外資進出屬市場自然現象，國內整體金融市場依然穩定。

