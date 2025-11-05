美股收盤》華爾街CEO示警！費半下殺4％ 台積電ADR重挫逾3.5％

週二美股下跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕受人工智慧相關股票下跌影響，投資人擔憂牛市中股票的估值可能過高，週二美國股市承壓，道瓊工業指數下跌251.44點、0.53%，標普500指數下跌1.17%，那斯達克指數下跌2.04%，費城半導體指數重挫4.01%，台積電ADR跌幅達3.55%，收在294.05美元。

綜合外媒報導，軟體公司Palantir公布的第三季業績超出預期，並發布強勁的業績指引，其股價週二仍下跌7.95%，該股今年以來已上漲超過150%。甲骨文則下跌3.75%，今年以來累計漲幅近50%。晶片製造商AMD下跌3.7%，今年以來股價翻倍，輝達週二則下跌3.96%。

人工智慧概念股近幾個月來將大盤推向新高，Ameriprise市場策略長薩格利姆貝內（Anthony Saglimbene）對CNBC表示，如果沒有回調，股票估值已經開始「過高」。高盛和摩根士丹利執行長的言論也加劇投資人的信心危機。高盛執行長所羅門（David Solomon）表示，未來12至24個月內，股市很可能出現10%至20%的下跌。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）也表示：「我們應該歡迎出現下跌的可能性，10%至15%的下跌並非由某種經濟斷裂效應引發。」

道瓊工業指數下跌251.44點或0.53%，收47085.24點。

那斯達克指數下跌486.087點或2.04%，收23348.637點。

S&P 500指數下跌80.42點或1.17%，收6771.55點。

費城半導體指數下跌291.40點或4.01%，收6979.57點。

