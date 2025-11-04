新壽今再會市府協商T17、T18解約金 只差公文確定

輝達決定在北士科T17、T18設立海外總部，台北市政府與新光人壽（新壽）積極洽談合意解約金額。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達決定在北士科T17、T18設立海外總部，台北市政府與新光人壽（新壽）積極洽談合意解約金額，台北市長蔣萬安今（4）日表示，如果今天收到新壽補件，明天就可以送到議會。據了解，新壽今天再度派員到市府與相關單位進行協商，相關細節基本都已確定，就差公文，明天上午蔣萬安將於9點到議會進行專案報告，仍有機會收到電子公文。

蔣萬安今天在市政會議被媒體堵訪時表示，正在等新壽補件，如果今天有收到補件，明天就可以送到議會，希望能夠盡快，在這兩週完成議會備查的程序。而新壽也要報到股東會同意，市府在11月底前完成地上權的塗銷。

新壽代表今天下午再度到市府協商解約金，相關細節基本都已經確認，就差正式公文、憑證確認；副市長李四川今（4）受訪表示，「明天的專案報告不知道來不來的及」。不過，電子公文很方便，在蔣萬安到議會進行輝達案報告前，仍有機會收到新壽的正式公文。

如同今年1月中，北市府要召開專家學者會議研商京華城有爭議的20%容積獎勵，前一晚鼎越就函文給建管處，表示願意暫緩20%的容獎，申請建照變更設計。

