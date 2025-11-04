自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

瑞銀：AI驅動經濟增長 上調臺灣2025年GDP預測至6.5％

2025/11/04 16:50

瑞銀上調臺灣2025年GDP預測至6.5%。（彭博資料照）瑞銀上調臺灣2025年GDP預測至6.5%。（彭博資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎 （William Deng） 在最新的《亞太經濟透視（APAC Economic Perspectives）》報告中指出，臺灣在2025年持續展現強勁的經濟表現，第3季GDP年增7.6%，遠超市場共識的6%。累積前3季成長達7.1%，在亞洲名列前茅，僅次於越南與印度等新興經濟體，並顯著領先韓國等成熟市場。

鄧維慎指出，今年前9個月，臺灣出口年增30%，居亞洲之冠。自動資料處理設備（ADP）及零組件占出口成長3分之2，反映臺灣在GPU與AI伺服器製造的全球領導地位。臺灣在美國自動資料處理設備市場的占有率已從2022年底的15%飆升至50%。

瑞銀估計，AI相關需求貢獻臺灣約5個百分點、約占總量70%的經濟成長。不過，相較出口，民間消費表現低迷，政府將於11月12日起至2026年4月，發放每人新臺幣1萬元現金補助，總額約2360億元，占消費總量1.9%，此舉或能支持消費復甦。

展望未來，鄧維慎表示，AI的驅動與政策支持，將使臺灣經濟有持續的增長動能。因此，瑞銀將2025年臺灣GDP預測上調至6.5%（市場共識為5%），並預測2026年臺灣GDP成長率為3.3%（共識為2.4%）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財