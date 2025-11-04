自由電子報
記憶體模組廠漲多回檔 宇瞻、十銓出關首日重挫跌停

2025/11/04 14:08

隨著DDR4與部分DDR5缺貨及產品價格上漲，記憶體模組廠營收走高，股價也高漲，但漲多今紛呈現拉回，進入股價修正期。（資料照）隨著DDR4與部分DDR5缺貨及產品價格上漲，記憶體模組廠營收走高，股價也高漲，但漲多今紛呈現拉回，進入股價修正期。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠股十銓（4967）、宇瞻（8271）昨結束處置期，今「出關」首日卻雙雙慘遭下殺到跌停作收，十銓重挫至跌停價126.5元、下跌14元，成交量1.61萬張；宇瞻摜至95.4元、下跌10.6元，失守百元關卡，成交量1.18萬張。威剛（3260）、凌航（3135）等記憶體模組廠股價也都翻綠收跌。

隨著DDR4與部分DDR5缺貨及產品價格上漲，記憶體模組廠營收走高，股價也高漲，但漲多今紛呈現拉回，進入股價修正期。宇瞻第三季營收營收達32.25億元新高，季增18.88%，且自結8月稅後淨利0.67億元，年增379%，每股稅後盈餘0.52元，預計6日公布第三季財報。

記憶體9月營收19.46億元，月增107.8%、年增達64%；第3季營收為41.64億元，季減6.1%，前3季營收累計為140.8億元，年增18.72。十銓表示，9月營收成長主要受惠於品牌訂單與B2B專案表現所帶動。十銓8月受惠DRAM價格上揚，營運轉虧為盈，單月每股稅後盈餘0.59元。

