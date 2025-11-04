不要上當！普發1萬5日起跑 財部又發現4個假網址

普發1萬明天起開放登記，財政部提醒小心偽冒網站。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬將於明（5日）起開放登記，財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmofxyz、cgbsshop、twmofinfo及cgsssinfo），立即於10月31日晚間及11月2日上午，依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部重申，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

