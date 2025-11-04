普發萬元來了！超商超市量販店現金放大術超狂

全民普發現金萬元政策明天開跑，連鎖超商、超市、量販店皆祭出「現金放大術」誘客，爭食普發現金萬元商機。（全家超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全民普發現金萬元政策5日開跑，連鎖超商、超市、量販店皆祭出「現金放大術」誘客，爭食普發現金萬元商機。

7-ELEVEN四重回饋

「7-ELEVEN DAY購物節」今年搭上11月全民普發萬元熱潮，自11月5日起至11月10日限時6天最狂四重全店消費回饋，第一重：全店指定13大類別指定商品2件79折、4件75折，眾多商品加碼買2送2。

第二重：使用指定信用卡、支付工具滿1111元立折100元（可累折），指定單張信用卡單次消費達標最高可折300元；第三重：uniopen會員結帳滿222元或EC取貨皆可獲得20元消費抵用券一張，活動第4天起即可使用。

第四重：滿1111元可再獲得UNIDESIGN衛生紙/韓國熊津紅蔘飲與限量經典磁吸LED招牌燈箱一個（共4款款式隨機）等好禮3選1。

同時推出「1000元放大隨取卡」，自11月5日起至12月31日止活動期間uniopen會員購買7-ELEVEN「1000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。

11月8日起至11月10日活動期間還可再同享商品折扣與滿額贈，會員消費滿1,111元再加贈100點OPENPOINT點數，點數好康優惠大放送。

全家推現金放大術

全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神（省）卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」活動，以及ATM領現加碼優惠。

自11月5日起推出限量「好神（省）卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2000元，內含2000元禮物卡（無使用期限）並加贈210元紅利金（使用期限至2025年12月31日止）。

「全家」APP於11月12日至11月25日推出活動，民眾只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1000元，內容包含1000元禮物卡（無使用期限）及回饋紅利金100元（使用期限至2025年12月31日止），每日每會員限買3張，讓普發現金輕鬆放大。

此外，購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次「抽獎趣」抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中Fami錢包購物金1萬元（共10名）。

全支付串接30萬合作店家

全聯福利中心旗下全支付則建議民眾將普發金儲值至「全支付帳戶」或「連結銀行帳戶」再消費，即日起至12月31日止，全支付全台超過30萬指定合作店家，使用「全支付帳戶」或「連結任一銀行帳戶」付款，即可享筆筆3%全點回饋（1全點=1元）。

連結指定銀行帳戶：「國泰世華銀行」、「元大銀行」、「將來銀行」及「華泰銀行」付款，再加碼3%全點回饋，每人每月上限全點100點，最高達6%回饋。

家樂福即日起至11月21日，家樂福線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，（採取寄杯分批取，透過家樂福APP進入咖啡寄杯選項內購買）。

