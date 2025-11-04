瑞格生技任命楊思聖為執行長 明年上半年登錄興櫃

瑞格國際生技升任楊思聖為執行長，計畫明年登錄興櫃。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕來自日本、致力於開發免疫性疾病和癌症新型療法的臨床階段的新藥研發公司瑞格國際生技今日宣布，董事會正式通過任命現任營運長（COO）楊思聖博士升任執行長（CEO），任期自今年11月 4 日起生效。公司期盼楊博士持續推動免疫新藥的國際開發與創新，並引領「台日生技新藥創新平台」的營運策略，為瑞格進軍台灣資本市場奠定長期成長基礎。

瑞格董事長小須田建三表示：「楊博士自2024年5月加入瑞格以來，憑藉豐富的生醫背景與卓越領導力，積極推動公司策略布局。他不僅深化與台灣投資人及合作夥伴的交流，也協助引進多項創新免疫療法，明確定位瑞格為『源自日本、深耕台灣、放眼全球』的國際級生技新藥公司。未來他將肩負兩大任務：一是帶領公司進入台灣資本市場；二是透過台日產業合作與併購，持續擴展全球市場。我們深信他將為公司帶來新的成長動能。」

請繼續往下閱讀...

瑞格表示，楊思聖博士擁有美國維吉尼亞醫學院醫療管理博士學位，具備超過20年生醫產業經驗，專長於臨床試驗設計與藥物經濟學研究。在加入瑞格之前，他曾創辦臨床研究服務公司（CRO），也曾加入工業技術研究院（ITRI）生醫所，參與過多項生醫產品的研發與商業化工作。

談及新職務，楊思聖表示：「我深信瑞格具備成為下一家國際級生技新藥集團的潛力。感謝董事會的信任，我將以企業家的精神，帶領瑞格開創新局，讓台灣再次誕生具全球競爭力的生技品牌。」

瑞格近期將有3大計畫，包括研發的免疫調節新藥RGI-2001向美國與歐盟法規單位申請臨床三期前會議，預計於2026年第一季提交正式試驗申請。其次啟動「台日生技新藥創新平台」首件合作案。並計畫於2026年上半年申請登錄台灣興櫃市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法