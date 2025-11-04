退休前必看！避開這4大致命陷阱

工作時，人們常常抱怨通勤、會議、難相處的同事以及其他瑣事。示意圖（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生重要里程碑之一，然而，很少人能為退休後的資金消耗階段做好充分的規劃，甚至有些人可能因幾個小錯誤出現財務狀況、影響生活。《Forbes》列出幾項有關即將退休的人應該避免的錯誤。

退休後無所事事

平常工作時，人們常常抱怨通勤、會議、難相處的同事以及其他瑣事。然而，許多退休人員在退休幾個月後發現，不工作的時候有很多時間可以消磨，雖然嗜好、外出用餐和旅行都是值得做的事情，但都不是可以全心投入的活動。

請繼續往下閱讀...

退休後，保持社交活動、思維敏捷、身體健康、擁有生活目標，並維持規律作息至關重要。實現這些目標的方法有很多，包括兼職工作、當志工、定期參與社交活動等，如果退休後沒有養成規律的作息習慣，可能會導致身心衰退加速，失去生命的意義。

承擔過高的投資風險

退休人士擁有更多時間，且手握大量資產，這可能會誘使他們「投資」於股市或進行各種投機性投資。然而，即便風險很小，退休後並非承擔這些風險的適當階段。報導指出，賭博會上癮，一旦開始就很難回頭，幾次僥倖的交易或看似明智的投資，卻可能導致人們投入更多資金，最終損失一大筆儲蓄。

退休是享受勞動成果的時期，而不是冒險投資的時候，因為那時賺錢會更加困難，甚至可能沒有能力再賺回本錢。因此，必須採取適當的預防措施，保護資金免受投資風險和通貨膨脹的影響。

忽略安全提款率（Safe Withdrawal Rate, SWR）

退休後，過度消費會導致資金耗盡，最終需要依靠家人贍養，這是種非常危險的處境。

為避免資金耗盡，確定安全提款率至關重要。SWR是指個人每年可以支出的金額，不會在生前耗盡其資產，而每個人的安全提款率都可能因其投資組合規模、目標、年齡和其他因素而有所不同。

忽視長期照護和遺產規劃

保險和遺產規劃通常是財務規劃中最不受歡迎的部分，因這些涉及對身故或喪失行為能力的考量。然而，如果您沒有妥善安排生活中的這些方面，將會出現一系列混亂局面。

花時間與精通這些問題的律師和保險顧問面談至關重要。律師不僅可以起草相關文件，例如遺囑，還可以為您在世時需要額外幫助時準備相應的文件，確保客戶在健康狀況惡化時得到妥善照顧，並在過世後有序地分配其資產。

在保險方面，如果未能事先規劃如何應對這些費用，將會對您的財務狀況以及您的家人造成毀滅性的影響，因為他們將不得不決定如何安排您的照護事宜。

每個人的退休生活都不一樣

雖然每個人對退休的想像都不盡相同，但上述4個常見的陷阱，都可能對退休生活產生負面影響，並對退休生活產生負面影響。採取必要的措施來避免這些錯誤，可以最大限度減少，退休生活的經濟和家庭壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法