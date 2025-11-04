證交所招募新人 除了創新這次連建築專長都要

證交所今年擴大招募人才，預計招募會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員共七大領域人才。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕在AI等新興科技重塑全球資本市場的浪潮下，臺灣證券交易所宣布啟動2025年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，成為推動證交所數位轉型的重要力量，攜手共同打造創新板為亞洲那斯達克，推動臺灣成為亞洲資產管理中心，以國際化視野蓄積資本市場創新動能。

證交所本次預計擴大招募會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員共七大領域人才，包括：會計人員、法務人員、市場管理人員、金融商品管理人員、金融科技人員、業務規劃人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、建築與裝修規劃人員、總務行政人員及護理人員。

請繼續往下閱讀...

證交所表示，面對全球資本市場加速數位化與智能化的時代趨勢，具備整合思維、創造力與跨領域能力的複合型人才，將成為證交所轉型升級的關鍵戰力，期待具財務金融X資訊科技、證券市場X數據分析、金融商品X市場推廣等多元背景的各界菁英加入證交所，發揮靈活的適應力與團隊協作的溝通能力，成為推動市場跳躍式成長的新戰力，更為我國市場注入永續活力。

證交所本次新進人員招募甄選報名期間，自今年11月4日（星期二）起至11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法