他打開過世老爸的證券頁面 見到金額直接傻了

有越來越多的案例顯示，那些連家人都不知道的「數位遺產」，正被默默遺留在網路空間上。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕已故的親人，生前在電腦或智慧型手機上做了些什麼，家人真的全都知道嗎？如今，有越來越多的案例顯示，那些連家人都不知道的「數位遺產」，正被默默遺留在網路空間上。日本一名45歲男子津田大輔（化名）的父親和彥在今年年初過世，享壽71歲，由於大輔和父親的關係並不親密，因此也不太熟悉父親有留下什麼遺產，直到葬禮結束打掃遺物時，才發現父親竟有在網路券商開戶，帳面市值高達5000萬日圓（約1020萬元新台幣），令他又驚又喜。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，大輔在父親的葬禮結束後，一邊安慰情緒低落的母親，一邊開始整理老家的遺物，他原本想說，家裡沒什麼多餘的東西，整理很快就會結束。然而，在整理父親書房時，大輔從書架深處找到一本老舊的筆記本，隨意翻閱時，發現了一張夾在其中的便利貼。

上面寫著一系列帳戶名稱和密碼，大輔沒有多想，於是使用了上面寫的帳密，登入了放在書房角落的桌上型電腦，之後發現螢幕上有一家網路券商書籤，於是試著點進那家券商網站，並輸入便利貼上另一組帳密，接著按下登入鍵。

結果螢幕上「帳面市值」一欄，赫然出現了5000萬日圓的數字，那個在大輔眼中嚴肅又不重錢財的父親，竟可能是個老練的投資高手，令他又驚又喜。

報導提到，大輔的例子，也許是相當幸運、極為罕見的案例，而這類遺留在電腦或智慧手機中的資產與資料，被稱為「數位遺產」，如今已成為繼承實務中的重大課題。而與一般財產相比，數位金融資產更容易被忽略。

報導分析，日本的遺產稅申報期限為繼承開始後10個月內，調查發現，這代表每20件中就有1件在申報遺產稅後，才發現數位資產的存在，或是因為無法掌握數位遺產的全貌而延遲報稅，最終不得不補正申報。

許多遺族甚至連這些數位資產的存在都不知情，報導建議，可在生前建立一份「數位資產清單」，並將其保存位置告訴值得信任的家人；或使用「臨終筆記」（Ending Note）或專門的數位遺產管理服務，才能在不幸發生的時候，不讓遺留下來的家人陷入困境。

