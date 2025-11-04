黃金高點驚陷大回檔 分析師曝盤整價格「落在這」

週一（3日）黃金價格大致收在平盤。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（3日）黃金價格大致收在平盤，外媒報導，金價今年來大漲53%，但與10月20日的歷史高點相比已經回跌超過8%，目前投資人靜待本週將公布的美國ADP民間就業數據，以評估聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。

黃金現貨價持平，報每盎司4002.35美元；12月交割黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4014美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「黃金正在形成一個交易區間，可能落在3000美元區間偏高到4000美元中段之間，經歷一波大行情之後，這是在預料中的盤整。」

投資人正在等待本週將公布的美國ADP就業數據，以尋找Fed政策走向的蛛絲馬跡。美國政府關門至今，許多關鍵經濟數據都暫停發布，包括勞工統計局的數據。

Fed上週宣布今年第2次降息，但主席鮑爾表示，今年再次降息「並非定案」。交易員目前預期12月降息的可能性為65.3%，低於上週Fed會議前幾乎100%的機率。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）說：「黃金漲勢暫停看起來仍然只是喘一口氣，而不是崩盤。季節性疲軟、中國政策的暫時雜音、美元走強都是導致短期回跌的原因，但這些因素都沒有改變長期走勢。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法