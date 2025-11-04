OPEC+明年將暫停增產！國際油價漲不動 原因曝光

國際油價週一（3日）持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（3日）持穩，變動不大，主因是市場在OPEC+最新的增產決定與該組織宣布將於2026年第一季暫停增產計畫之間權衡，同時也受到潛在原油供應過剩與亞洲製造業數據疲弱的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲7美分，或0.1%，收於每桶61.05美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲12美分，或0.2%，收於每桶64.89美元。

OPEC+週日（2日）達成協議，同意於12月每日小幅增產13.7萬桶。同時，OPEC+也同意在明年第一季暫停進一步的增產行動。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示：「OPEC在本季額外增產13.7萬桶/日，對價格帶來的負面影響，同時被該組織暗示在今年年底後暫停增產的訊號所抵銷。」

摩根士丹利週一將2026年上半年布蘭特原油價格預測自每桶57.50美元上調至60美元，理由是OPEC+決定在明年第一季度暫停增產配額，以及近期有關俄羅斯石油資產的進展。

國際能源署（IEA）上個月表示，全球石油市場明年可能出現每日高達400萬桶的供應過剩。不過OPEC預期，明年全球石油供需將達到平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法