台灣驕傲！外媒驚嘆台北101 揭「世界級建築奇蹟」背後秘密

〔財經頻道／綜合報導〕台北101是許多觀光客來台必造訪景點，外媒報導指出，這座台灣標誌性建築，曾是世界最高建築，直到2009年才被超越，如今依然以其508米的高度令人嘆為觀止，而101的設計，毫無疑問，是混凝土建築領域的傑出典範。

《Billiken》報導，在列出世界上最具代表性、最高和最引人注目的建築時，台北101無疑必須列入其中：這座台灣摩天大樓曾連續6年保持世界最高建築的頭銜。

報導表示，這座樓高508公尺的宏偉建築令世界驚嘆，自2004年12月31日正式落成啟用後，台北101長年排名世界最高建築，直到2010年被「哈里發塔」（Burj Khalifa）超越，隨後又陸續被許多更高更現代化的摩天大樓超越，但目前仍位列世界最高建築前15名。

然而，台北101的亮點並非僅在於高度。報導指出，台北101也以其玻璃幕牆、高速電梯以及懸掛在92樓到87樓之間的「風阻尼球」而聞名。

台北101原本的設計僅66層樓，1998年將66層樓設計改為101層樓，而在大樓內的92層和88層之間懸掛著風阻尼球，報導介紹，台灣因地理位置，經常遭受強烈颱風侵襲，且還位於地震帶上，僅憑這些描述，即使不是專家也能明白，在如此易受自然災害侵襲的土地上 ，建造出世界上第1座高度超過半公里的摩天大​​樓，會帶來多麼巨大的風險。

因此報導表示，台北101著名的風阻尼球發揮著重要的作用，既能保護建築物免受地震期間強烈的地面運動的影響，又能防止建築物在颱風期間，因風力衝擊而不可避免的傾斜，而這也成為人們去台北101時，必要的參觀景點之一。

風阻尼球在保護台北101免受強風、劇烈地震的影響，發揮著至關重要的作用。同時，這座摩天大樓的堅固也得益於其龐大的混凝土結構。台北101的地基由380根打入地下80公尺的基樁加固，並延伸至基岩深處30公尺，而每根基樁的直徑為1.5公尺，可承受大約1000至1320公噸的重量

《Billiken》強調，在談到台北101時，人們不僅要記住它的高度和結構特點，還要記住，自2011年獲得LEED白金認證成為「世界最高綠建築」，以來台北101更是全球首座同時獲得LEED和WELL雙白金級健康綠建築認證的超高建築。

台北101除了是百貨大樓、觀光景點、美食據點之外，也同時是辦公大樓。根據財報資料，2024年台北101金融大樓去年，受惠購物中心營業額創新高達237億元，加上辦公大樓租金收益穩健增長，使得認列全年度營收達61.3億元，創歷史新高，年增約8%；稅後淨利達25.67億元，相較前1年成長近16%；EPS 1.75元優於前1年的1.51元。

