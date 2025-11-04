美國政府癱瘓2月！交通部長放話：若飛行不安全 將關閉全美領空

美國交通部長達菲表示，如果官員認定航空旅行有危險，他將關閉美國領空。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕自10月1日美政府停擺以來，空中交通管制人員短缺問題日益嚴重，美國聯邦航空管理局上週被迫減緩了許多機場的空中交通，而空中交通管制員仍在無薪工作。

據《彭博》報導，美國政府停擺步入第2個月，交通部長達菲（Sean Duffy）表示，如果官員認定航空安全不安全，那麼他將關閉全國領空。達菲指出，目前美國還沒走到這一步，但美政府停擺確實令航空系統面臨更大風險。

據報導，美國聯邦航空管理局（FAA）在社群媒體上發文稱，上週五有30個最繁忙的空中交通管制設施，其一半人手不足。 FAA補充，當天紐約地區近80%的空中交通管制員缺席。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，上週五美國有超過6200個航班延誤，近500個航班取消。

由於人手不足，FAA 在周日晚間一度暫停飛往紐約附近紐瓦克自由國際機場的航班。根據航班追蹤網站 FlightAware 數據顯示，這一問題導致該繁忙樞紐機場約9%航班被取消，36%航班延誤。

