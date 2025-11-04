星巴克在中國業務 以40億美元售出

星巴克週一（3日）表示，以40億美元的價格將中國業務的多數股權出售給私募股權公司博裕資本。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）週一（3日）表示，已同意以40億美元（約新台幣1238億元）的價格，將中國業務的多數股權出售給私募股權公司博裕資本（Boyu Capital），試圖改善在中國的經營狀況。

綜合外媒報導，根據雙方協議，博裕資本將和星巴克成立合資企業，博裕資本將持有星巴克在中國零售業務的60％股權，星巴克保留合資企業40％股權，會繼續持有品牌和智慧財產權，並將其授權給新實體。

星巴克於1999年在北京開設了第1家門市，目前在中國擁有約8000家門市。然而，在民族主義抬頭和消費者不願為外國品牌付出更多錢消費的背景下，星巴克近年來和其他西方品牌一樣，逐漸被中國本土競爭對手蠶食市佔，在中國發展舉步維艱。

隨著全球兩大經濟體之間的競爭日益加劇，星巴克也非第1個剝離或分拆部份在中國業務的美國品牌。

美國消費電子零售商百思買（Best Buy）早在2014年就退出中國市場，將旗下184家門市出售給浙江佳源集團，將重心放在北美。在中國這個競爭激烈的市場中，百思買一直難以抵擋對手的攻勢，其他美企也抱怨在中國經營變得愈來愈困難。

餐飲巨頭肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut）的母公司百勝餐飲（Yum Brands）在2016年以4.6億美元（約新台幣142.3億元）的價格，將百勝中國業務股權出售給投資公司春華資本和1家與阿里巴巴有關聯的公司。同年，由於食品醜聞和行銷問題，投資人加劇施壓，百勝中國被分拆，並在紐約證券交易所單獨上市。

叫車平台優步（Uber）2016年8月將中國業務出售給競爭對手滴滴出行，作為交換，Uber的投資人獲得了滴滴約20％的股權，結束了一場代價高昂的價格戰。

速食巨頭麥當勞（McDonald's）在2017年將中國和香港業務的多數股權出售給中國中信集團和凱雷集團，交易金額高達21億美元（約新台幣649.9億元）。不過到了2023年，麥當勞透過收購凱雷集團手中持有的28％股權，將中國業務持股比例增至48％。

為了遵守中國日益嚴格的監管規範，科技巨頭亞馬遜（Amazon）將旗下網路服務公司（AWS）雲端業務的部份實體資產出售給當地的合作夥伴北京光環新網科技，這筆交易價值約20億美元（約新台幣619億元）。2019年，亞馬遜關閉了中國本土市場，專注於跨境電商和雲端運算。

由於消費品牌在全球第2大經濟體中國面臨持續的逆風，美國服飾零售商GAP將大中華區業務賣給了寶尊電商。寶尊當時表示，其子公司將支付5000萬美元（約新台幣15.4億元）收購GAP在上海和台灣的全部股權。

