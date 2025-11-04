Costco新型態門市曝光了！沒賣衣服也沒珠寶、執行長親揭下一步

美式賣場好市多（Costco）以其倉儲賣場聞名。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以其倉儲賣場（Warehouse）聞名， 但很少人知道的是，Costco的經營模式不只限於倉儲賣場，像是在阿拉斯加就有間只販售家具與家電的專門店，在加州更開了一家沒有附屬倉儲型賣場的加油站，Costco還會重新利用已經搬遷或淘汰的舊店面，來開設商業中心（Business Center），而商業中心被Costco高層視為未來成長的重大機會，更看好商業中心未來在國際市場上的表現。

美國媒體《The Street》報導，Costco去年在阿拉斯加安克拉治開設了新類型的門市，專門展示家電和家具。這家分店並不是傳統意義上的 Costco 倉儲型賣場，因為顧客無法直接在現場購買商品。

好市多房地產開發總監拉斯莉（Christine Lasley）當時表示，這家分店將讓阿拉斯加的會員，可以親眼看到實體商品，之後在網上訂購，然後再把商品運送到會員的家中。拉斯莉稱：「我們這麼做，是為了滿足會員的需求。」

雖然倉儲賣場仍是 Costco 的主要店型，但Costco 也有另一種較少人熟知的經營模式：商業中心。

Costco的商業中心有別於一般倉儲賣場店型，其服務對象主要是中小企業、辦公室、餐飲業者、零售商等「大宗採購客戶」，不過一般會員也可以自由進入商業中心購買。

Costco商業中心所出售的家庭用品較少，不販售衣物、書籍或珠寶，重點在商用補給，特別針對餐廳、便利商店、辦公室與零售業者的需求，商品以更大量、更大包裝形式銷售。截至 2025 年，美國約有 25 家商業中心據點，主要分布於洛杉磯、鳳凰城、達拉斯與邁阿密等大都會區。

報導提到，Costco 有時會獨立開發新的商業中心，來滿足市場需求，但更多情況下，是在原倉儲賣場搬遷後，把舊址改造成商業中心。Costco瓦克里斯（Ron Vachris）就認為，商業中心是 Costco 未來成長的重大機會。

瓦克里斯在Costco第四季的財報會議上表示：「針對商業中心的問題，我們認為這塊業務潛力巨大。目前加拿大已有6家商業中心，接下來我們會加速在加拿大擴張的步伐。」但成長機會並不限於加拿大。

瓦克里斯補充說：「在美國，我們同樣看到巨大潛力。不論是開拓新市場，還是將舊有倉儲賣場搬遷到更大的地點，原址都能完美轉型為商業中心。這些舊店面空間大小剛好，停車也不是問題，畢竟我們大約有 60% 的貨品是由卡車直接配送的。」

瓦克里斯相信，商業中心模式可適用於任何 Costco 市場。他表示：「我們看到了良好的發展前景，無論是在美國和加拿大，還是在國際市場上，商務中心都具有很大的發展潛力。」

