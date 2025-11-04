幕後追擊》寶佳買中工 一石二鳥劍指中石化

寶佳買中工，一石二鳥劍指中石化。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕房地產開發商寶佳集團，拿下威京集團旗下中工（2515）逾10%股權，不過業內不解的是，為何是中工？中工內部認為這是趁火打劫之為，也有媒體列出中工手上琳瑯滿目的開發案，說明中工的價值，但中工最值錢的，恐怕是集團另一家公司-中石化（1314）。

中石化的土地資產，包括台南、高雄、苗栗等地，總計持有80萬坪，最有價值的是高雄土地，去年曾處分，目前仍持有3.9萬坪土地，其中3.6萬坪位於前鎮亞灣區，今年9月曾公告標售，底價超過300億元，但因房市欠佳，最終流標。

請繼續往下閱讀...

至於中石化台南安順土地，因土地汙染還在整治中，預計在明年第二季前完成整治工作，該土地有37.1公頃，換算約為11.2萬坪，中石化曾申請將整治中的廠址變更為住宅區或商業區，遭居民反對，認為應該整治完成後再開發，若明年能順利整治完成，中石化土地資產價值將明顯提升。

中工持有中石化股權約4.84%雖不多，但卻是中石化最大單一股東，且中工明年將進行董事改選，目前最大股東是中石化，持有10.7%，但96%比重質押給銀行，寶佳若持有超過10%，明年改選跟公司派一搏勝算不低。

至於寶佳為何不直接買每股淨值超過20元的中石化股票？外界分析主要是中石化目前仍在京華城案的風口浪尖上，且中石化後年才進行董事改選，現在進場變數太大；加上中石化沒有單一事件導致股價波動，不像中工終於賣出一戶陶朱隱園，可以趁勢進場；且中石化股本378億元，中工股本153億元，買中石化10%股權不僅成本高，還容易被察覺，買中工送中石化，對寶佳來說是筆划算的買賣。

寶佳集團在房地產開發上向來是速戰速決，說他們看上中工現有開發案可能只是原因之一，但中石化今年高雄價值300億元的土地未能處分，不僅增加自身賣相，也少了可以打仗救中工的銀彈，加上威京集團還捲在京華城案之中，很難找到奧援，應該是寶佳選擇此時對中工出手的最大原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法