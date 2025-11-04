美股多頭力道已透支？華爾街多頭罕見示警這麼看

華爾街多頭亞德尼表示，標普500指數可能在年底前從高點回落5%，但仍建議逢低買入，認為不會出現超10%的大幅調整。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股頻創新高，華爾街著名多頭亞德尼（Yardeni）罕見警告美股過度樂觀，並認為投資人過度樂觀情緒已成為反向指標，且技術指標顯示美股過度拉升，標普500指數可能在年底前從高點回落5%，但仍建議逢低買入，認為不會出現超10%的大幅調整。

外媒報導，Yardeni Research創始人 Yardeni表示，當前市場"多頭太多了"，在經歷了6個月的猛漲後，投資者對股票只漲不跌的堅定信念正成為令人擔憂的信號。標普500指數自4月初以來已暴漲37%，這一漲幅在1950年以來僅出現5次。

技術面也呈現警示訊號，標普500指數目前較其200日移動平均線高出13%，通常意味著反彈已過度延伸。納斯達克100指數則較其長期支撐位高出17%，接近2024年7月的最大差距水準，當時股市隨後因日圓套利交易平倉而在8月遭遇拋售。

分析認為，這位長期看漲者開始質疑自己對年底漲勢的預期，這一轉變尤為值得關注，因為Yardeni一直是自4月以來市場反彈的堅定支持者，其2025年底標普500指數7000點的目標位於華爾街策略師預測的最高水平之列。

儘管如此，Yardeni仍建議投資者"如有現金就逢低買入"，但不要試圖預期大幅回調而賣出。他認為短期內不會出現超過10%的重大調整。

