從廚房起步！2姊妹「靠副業」衝出29億生意 曝創業心路

〔財經頻道／綜合報導〕美國1對雙胞胎姊妹靠1萬美元（約新台幣30.83萬），在家中廚房創矽膠乳貼副業，透過每月製作多達100個TikTok影片來推廣他們的產品，在上線5個月後，Cakes Body迎來了第1個爆款，1條TikTok影片的觀看次數超過100萬，首批庫存全部售罄，由於品質佳廣受好評，創業短短3年，如今營收已達9500萬美元（約新台幣29.28億）。

CNBC報導，2022年，卡普阿諾（Taylor Capuano）和她的雙胞胎妹妹薩拉伊（Casey Sarai）各自拿出5000美元的個人積蓄開始做副業，並創辦了Cakes Body，儘管卡普阿諾最初擔心Cakes Body的成功無法持久，但她現在告訴其他初次創業者，要勇於將好點子變成可行的生意。她說，如果你的產品能夠解決某個問題，並且市場足夠大，足以支撐你的業務，而且“利潤空間足夠你實現財務目標”，那麼就值得放手一搏。

卡普阿諾說，Cakes Body 的誕生源自於「絕望」。

2022年，她和薩拉伊分別是服裝品牌Life is Good和酒業公司保樂力加的行銷經理，然而疫情期間的裁員導致薩拉伊的團隊規模縮減，而她第1個孩子的出生也讓她渴望更靈活的工作安排，但她的工作無法提供這種彈性。

卡普阿諾說，兩姐妹“迫切需要一條出路”，而且由於找不到新工作，“她們真的沒有什麼可失去的了”。

她們圍繞著自身生活中的具體痛點，集思廣益地構思商業創意。卡普阿諾說，她們都曾使用過矽膠乳貼，這種乳貼利用體溫吸附在皮膚上，無需任何黏性物質，但她們覺得這種乳貼既不美觀也不實用。她們認為，如果能推出一款品質更高、設計更精良的產品，就能更完美地貼合在衣物下，解決像她們一樣的女性面臨的這一難題。

姐妹倆對矽膠產品製造商進行了調查，卡普阿諾說，她們「做了很多Google搜尋」，最終選定了1家，並訂購了一批樣品。由於她們自身設計經驗有限，姐妹倆與製造商“反復溝通了好幾次”，以確保樣品能夠覆蓋足夠的表面積，無需粘合劑即可貼合裸露的皮膚，並且邊緣呈錐形，以便與衣物完美貼合。

卡普阿諾說，原型做好後，姊妹倆「每天都戴著」。結果是：“它改善了我們的生活。如果它能解決我們的問題，也能解決其他人的問題。

卡普阿諾表示，姐妹倆每人花了5000美元來創辦Cakes Body，其中包括訂購原型、購買首批500件產品、購買社交媒體廣告以及透過 Shopify 建立線上商店。

由於當時姐妹倆都還在全職工作，只能利用有限的空閒時間經營自己的副業。薩拉伊在自家廚房裡忙著處理訂單，而卡普阿諾則專注於打造 Cakes Body 的線上粉絲群， 每月製作多達 100 個 TikTok 影片來推廣他們的產品。上線5個月後，Cakes Body 迎來了第1個爆款，1條 TikTok 影片的觀看次數超過100萬，首批庫存全部售罄。

「這令人非常興奮，也給了我們第一絲希望，」卡普阿諾說。但兩位共同創辦人仍不願辭去日常工作，因為他們擔心無法維持即使一瞬間的爆款熱潮。

在幾篇爆款貼文發布後，大約每月1篇，每次都導致商品售罄，姐妹倆決定全職投入這項事業。卡普阿諾於2022年6月辭去了工作，薩拉伊隨後在同年8月也辭去了工作。

Cakes Body毫不掩飾地宣稱其產品以品質而非價格取勝，每雙售價33美元，比大多數同類低價產品貴兩到三倍。它面臨其他高價品牌的競爭，這些品牌生產類似的產品，從新創公司Gatherall和ThirdLove到內衣巨頭維多利亞的秘密。

卡普阿諾表示，Cakes Body的競爭策略包括未來的國際擴張，以及1個由超過2萬5000名聯盟內容創作者組成的網絡，這些創作者定期在社群媒體上分享Cakes Body的內容。Cakes Body在8月邁出了進軍實體零售的第一步與化妝品巨頭Ulta Beauty合作，將Cakes Body的產品引入美國各地1000家門市。

Cakes Body在成立的第1年年營收就突破了100萬美元（約新台幣308.3萬），在截至6月份的最近1個會計年度，其銷售額約為9500萬美元（約新台幣29.28億）。據公司發言人稱，該公司最初依靠自有資金發展，自2022年以來一直保持盈利。

