年收300萬不夠花 士官長變網紅撈更多、軍方沒轍

美國軍人網紅Johnny Vargas。（圖取自@viva_la_vargas_ IG）

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》3日披露一位美國士官長在TikTok和Instagram做起軍事網紅副業，他自爆現在收入比當兵薪水還要高，連債務都還清了。根據估計，這位士官長的月收約8000美元（約台幣24.6萬），年收約9.8萬美元（約台幣302萬）。目前五角大廈迄今還在釐清他的網紅副業是否有違規定。

美軍一等士官長（Sgt. 1st Class）瓦格斯（Johnny Vargas）服役已經13年，利用手機建立一項蓬勃發展的生意，他說在網路上賺的錢比軍隊給的薪水還多。

請繼續往下閱讀...

瓦格斯從未想過自己會成為網紅，2023年，妻子在海灘分享一段幼兒玩耍的影片突然爆紅，讓他一夕之間成為社群媒體明星。如今，他在TikTok和Instagram上的每月觀看量約為2500萬，在各大社交平台擁有超過27萬粉絲。

瓦格斯拒絕透露當網紅的收入，僅表示，這份新收入徹底改變家裡的財務狀況。他已經還清債務，還為孩子們設立大學教育基金，並增加他和妻子的退休金。

他聲稱，「去年，我的收入幾乎和軍隊支付給我的年薪一樣多，今年我的收入遠遠超過我在軍隊的總薪酬。」根據美國政府軍薪資計算器顯示，大多數軍階、經驗和家庭規模與他相仿的士兵，月收入約為8000美元，年收入近9.8萬美元。

瓦格斯最近發布的內容主要關注軍隊薪酬變化和軍用雜貨店可能私有化的問題，其他影片則諷刺各軍種的高級軍官，他製作的關於軍事特殊性的講解影片尤其受歡迎。瓦格斯說，士兵們渴望了解軍事新聞，這種資訊需求反映出軍事新聞報導的普遍不多。

他從不迴避有關陸軍的負面訊息，這些訊息有時甚至會招來高級軍官來電「關心」。而且並非所有人都喜歡他，瓦格斯也遭到一些批評，有人認為他利用軍裝牟利，模糊軍人身分和個人品牌之間的界線。

隨著粉絲數量增長，瓦格斯成立一家公司，聘請一位軍事律師以確保他的業務符合軍事司法體系，也找來一位民事律師來捍衛他所建立的一切。他說：「我最希望的就是每位軍人都能有機會每年額外賺取哪怕是2萬美元，我覺得這能改變很多人的生活。」

目前五角大廈仍在努力弄清楚，如何對待像瓦格斯這樣在服役期間建立網路粉絲群的軍人網紅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法