記憶體價格噴漲1.7倍 傳大廠暫停 DDR5 合約報價

2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8%。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI浪潮推動下，部分記憶體現貨價格在短短1個月內翻倍，集邦科技（TrendForce）最新數據，2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8%。目前已呈現結構性供需失衡，進入賣方市場。傳三星電子率先帶頭，10月DDR5 DRAM暫停合約報價，其他原廠跟進，供應鏈憂爆發「斷糧」危機。

據集邦科技（TrendForce）最新數據，2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8%。分析師指出，全球記憶體產業正經歷一場由AI浪潮推動的爆炸性成長。隨著AI運算需求急速擴張，產能結構正向高頻寬記憶體（HBM）集中，HBM已成為全產業最稀缺且最具獲利性的關鍵資源。

另外，DDR5記憶體價格近幾週飆升30%至50%，引發全球電腦玩家的不滿。根據威剛預測，DDR5價格至2026年底仍可能再上漲30%；這意味著，記憶體產業的高價週期恐將延續更久。

根據 Digitimes 最新報導，記憶體缺貨加劇，原本預計在10月底前，將敲定第4季合約價，三星則延遲提供合約報價，甚至向下游客戶說「沒貨可賣」，導致DDR5現貨價格，在短短一週內上漲25%。

據悉，三星預計在11月中旬才會重新確認合約價格，包括SK海力士、美光等也不提供合約價，DDR5供應吃緊超乎預期，記憶體模組業者擔憂「斷糧後，只會更餓」。在價格持續看漲的預期下，進貨成本陷入兩難。

