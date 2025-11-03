短期內吃下中工逾1成股權！寶佳非首次想「入主」建築同業

寶佳機構從全台推案量最大建商，化身「股市狙擊手」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕寶佳集團並非首次想要入主建築同業，像是集團內的櫻花建設、大華建設、皇普建設等是透過市場收購而來，而這次將目標鎖定在中華工程，房產業者推測，關鍵在於中工股價仍處在1字頭，加上其擁有資產價值遠比股價來得誘人。

過往寶佳曾直接搬現金買地

房產業者指出，近10年，寶佳集團除有全臺推案量最大的建商稱號之外，在股市裡還有「大咖狙擊手」的封號，集團建商分支超過70家，全台各地幾乎都可以看到寶佳的推案，而推案主軸就是求快速周轉不囤房，資金回收要比一般建商來得快，加上開枝散葉的建商分支，形成房市強而有力的勢力，過去連買地都比一般建商要來得有底氣，相比一般建商要先取得銀行的土地融資證明才敢下手買地，寶佳則直接霸氣搬出現金。

請繼續往下閱讀...

近年房市氛圍不佳，寶佳集團旗下某分支建商在南部預售案更直接退部分金額給已購戶，近期則陸續傳出有少部分寶佳分支的建案開出比區域行情還要低「破壞價」，想要先搶下僅存的買氣。

外界分析，根據寶佳過往狙擊掛牌企業的案例來看，一種是直接入主經營權，像是大華建設等，另一種則是透過操作股價製造價差，以獲取相當報酬率，不過，此次狙擊中工，推測可能是前者的機率高一些。

相關新聞請見：

中工遭狙擊 寶佳短期內吃下逾1成股權

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法