好市多內行人讚不絕口！科克蘭11種「品質佳又便宜」商品1次看

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自由品牌科克蘭（Kirkland） 是全球最棒的品牌之一， Kirkland讓會員在不犧牲口味、品質或價值的前提下，節省大量資金，然而在眾多商品中，業內人士對橄欖油、青醬等11種商品讚不絕口，因為它們既能省錢又不犧牲品質。

美媒報導，Kirkland Signature許多商品都是由知名品牌生產的，這意味著它們本質上是相同的商品，但價格更低。而以下這11種商品比其他商品更划算。

1、Kirkland Signature Keurig咖啡膠囊

Keurig咖啡膠囊價格昂貴，如果您想要同樣優質的口感，但又不想花太多， Kirkland品牌的咖啡膠囊是您的理想之選。 Keurig保證Kirkland膠囊與自家咖啡機完美相容，而且性價比更高。

2、Kirkland Signature 食品服務箔

Kirkland Signature 食品級錫箔紙深受消費者喜愛，包裝盒正面印有 Reynolds Wrap 的標誌。 會員表示，「和 Costco 的所有產品一樣，這是一大卷錫箔紙。價格合理，分量足，而且錫箔紙的重量與其他市面上的頂級品牌不相上下。」

3、Kirkland Signature 特級初榨橄欖油

Costco最受追捧的產品之一是Kirkland Signature特級初榨橄欖油，「尤其是裝在玻璃瓶裡的單一產地橄欖油，」1位顧客特別指出。

4、Kirkland Signature 香蒜醬

美食愛好者都愛Costco的青醬。1位粉絲表示，Kirkland Signature青醬「絕對」品質上乘，「不輸超市裡其他任何1款青醬（實際上更好，因為它不是常溫保存的，所以不含防腐劑），而且分量更大」。另1位粉絲說，與其他商店的青醬相比，它“味道更佳”。

5、Kirkland Signature 嬰兒配方奶粉

Costco自有品牌的Kirkland Signature嬰兒配方奶粉正是由製藥品牌Perrigo生產的，幫助消費者以更實惠的價格獲得優質醫療保健產品。

6、Kirkland Signature 廚房束口袋

Kirkland Signature 廚房抽繩垃圾袋是1款很受歡迎的產品。1位 Reddit 用戶表示：「這些垃圾袋，也就是Kirkland Signature 廚房抽繩垃圾袋，絕對不容小覷。」 另1位用戶也表示贊同：「我就是來推薦它們的！1盒可以用很久。我從來沒遇到過袋子破損的情況，它們幫我搬家無數次了！」

7、Kirkland Signature希臘優格

Kirkland Signature 綠色優格是另1個省錢好物。 「脫脂原味希臘仮格，跟Fage一樣好吃！」1則熱門評論寫道。 「沒錯！我這週剛買了第1盒，味道好得讓我震驚。它甚至可能比Fage還好吃！」另1位網友也同意道。

8、Kirkland Signature 輕裹麵包屑雞胸肉塊

Kirkland Signature 輕裹麵包屑雞胸肉因其味道酷似 Chick-fil-A 而備受兒童和成人的喜愛。這款冷凍雞塊不含抗生素、激素和類固醇，每3盎司（約 85 克）含有 16 克蛋白質。 「我覺得 Kirkland 的雞塊就是 Chick-fil-A 的雞塊。我太喜歡了！」1位顧客說。

9、Kirkland Signature Oxi 粉

Kirkland Signature Oxi Powder是我洗衣房的必備品。我以前用的是 Oxi-Clean，後來試用了這款比較便宜的，效果更好。 「他們家的 Oxi-Clean 才是以前的 Oxi-Clean，去污效果比現在的 Oxi-Clean 好太多了。」1位用戶說。 「而且價格只有現在的一半左右。」另1位用戶補充道。

10、Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋

別把錢浪費在名牌冰淇淋上了。 Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋就算不是更好，也絕對不遜色。 「這款超優質香草冰淇淋無與倫比，」1則Reddit上點讚極高的評論寫道。另1位網友也表示： 這款口感順滑的冰淇淋是我吃過最美味的冰淇淋，前幾天終於買到了，果然名不虛傳！我這輩子都是它的粉絲了。

11、Kirkland Signature 草飼牛肉棒

我女兒很喜歡牛肉乾，但是價格有點貴。 Costco Aisles 分享了1款 Kirkland Signature 的全新高蛋白產品。 「Kirkland Signature 草飼牛肉乾（12 支裝）剛剛在 Costco 上架。每份僅含100卡路里、0 克糖分和 10 克蛋白質。」他們寫道。售價 12.99 美元。

