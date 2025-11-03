全民買單！今年假日季 美國消費者將為川普關稅多付8791億元

今年假日季，美國消費者將為川普關稅多付8791億元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅衝擊來了，LendingTree警告稱，川普的關稅政策可能使假日購物者和賣家的成本增加406億美元（約新台幣1.24兆），其中消費者將承擔約286億美元（約新台幣8791.64億元）的額外開支，平均每位購物者需多支出132美元（約新台幣4057.68元）。

自美國總統川普宣佈實施大規模“解放日”關稅措施已滿6個月。相關政策落地後，部分食品和消費品價格已出現上漲。隨著在倉庫中積壓數月的節日商品陸續上架，消費者將更明顯地感受到關稅政策帶來的衝擊。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，線上借貸平台 LendingTree 以2024 年冬季假期消費數據為參考點，分析了即將到來的假期。

LendingTree估計，新關稅將使消費者和零售商的假期總成本增加406億美元。

關稅帶來的額外成本大部分將由消費者承擔，預計高達286億美元。

這意味著每位購物者平均花費約132美元。

零售商預計將承擔關稅帶來的剩餘120億美元（約新台幣3688.8億元）額外成本。

LendingTree首席消費者金融分析師舒爾茨表示：“對於大多數美國人來說，假期多花132美元是一筆不小的數目。”

舒爾茨說：“雖然這可能不會造成天翻地覆的變化，但它會對許多家庭產生切實的影響。這可能會促使人們今年減少送禮，或者導致他們背負額外的 債務。”

“這是任何人都不想面對的選擇。”

零售分析師告訴CNBC，由於關稅導致成本上升，零售商預計消費者在今年假期季節的購買量會減少。

舒爾茨對此表示贊同，並稱這是許多消費者不得不面對的「不幸現實」。

舒爾茨說：“這可能意味著要減少贈送這類物品的數量，或者意味著要承擔更高的成本，才能給你的親人他們想要的東西。”

「我懷疑今年電子產品和服裝的贈送數量不會大幅下降，因為這些都是很多人想要的東西，」他說。 “然而，對某些人來說，價格上漲可能讓他們別無選擇。”

LendingTree 估計，假日電子產品的購買者將受到關稅的最大衝擊，平均每位購物者將額外支付186美元（約新台幣5717.64元）。

服裝或配件的附加成本位居第2，每位購物者需額外支付82美元（新台幣2520.68元）。

關稅導致個人護理用品、美容產品和玩具的購買者每位顧客將多支付 14美元（約新台幣430.36元），食品和糖果的購買者每位顧客將多支付12美元（約新台幣368.88元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法