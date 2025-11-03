美國房地產已陷入衰退！貝森特全說了

貝森特表示，美國房地產已陷入衰退。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕房屋市場實際上已經陷入衰退，而低端消費者受到的打擊最大，美國財政部長貝森特週日表示，由於高利率，美國經濟的部分領域，特別是住房市場，可能已經陷入衰退，他再次呼籲聯準會加快降息步伐。

路透報導，貝森特在CNN的“國情咨文”節目中表示：“我認為我們整體情況良好，但經濟中確實存在一些衰退領域。聯準會的政策也造成了許多分配方面的問題。”

貝森特表示，儘管美國整體經濟依然穩健，但高漲企業的抵押貸款利率仍阻礙著房地產市場的發展。他說，房屋市場實際上已經陷入衰退，而低端消費者受到的打擊最大，因為他們負債累累，資產卻寥寥無幾。

據美國房地產經紀人協會稱，9月份美國待售房屋數量持平。

財政部長將整體經濟環境描述為處於轉型期。

聯準會主席鮑爾上週暗示，聯準會可能不會在12月的會議上進一步降息，這引發了貝森特和其他川普政府官員的強烈批評。

聯準會理事米蘭目前正休假，他先前擔任白宮經濟顧問委員會主席。他在上週六發表於《紐約時報》的採訪中表示，如果聯準會不迅速降低利率，就有可能引發經濟衰退。

