若中國未守信放寬稀土出口 美財長貝森特警告：將再次提高關稅

美國財政部長貝森特警告如果中國持續阻礙稀土出口，川普政府已準備好對中國重新提高關稅。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日警告，如果中國持續阻礙稀土出口，川普政府已準備好對中國重新提高關稅。

中國10月30日宣布，部分稀土材料與技術出口限制將暫緩1年實施。不過，貝森特在接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問時表示，他擔心北京未必會信守承諾。

貝森特說，中國幾乎壟斷稀土市場，「但遺憾的是，他們有時候證明自己並不是可靠的夥伴。」

這些稀土金屬雖然在包括美國在內的多個國家皆有開採，但中國幾乎壟斷將其加工為可用於工業用途材料的能力。

這項暫停出口管制的決定，是在美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓舉行會談後宣布的。不過，北京此前制定的部分出口管制仍然有效。

貝森特指出，在美中2國領袖之間建立「良好善意」的基礎上，他希望「我們能夠更信賴他們作為合作夥伴」。

但他也警告，如果北京未履行承諾，「我們可能再次威脅要提高關稅」，並強調華府「已準備好動用最大籌碼」。

貝森特強調，「我們不想與中國脫鉤，但我們必須降低風險。」

他同時指責過去幾屆美國政府，在中國佈局稀土戰略的多年過程中，幾乎毫無作為。他在接受有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示，「現在本屆政府要全速推進，在未來1到2年內擺脫中國懸在我們頭上的這把利劍，這把劍不僅懸在美國頭上，也懸在全世界頭上。」

根據雙方達成的協議，美國將把對中國出口商品徵收的關稅水準調降10％。協議同時要求中國採取重大行動，遏止「芬太尼」流入美國。這種強效合成鴉片類藥物在美國造成數以萬計的死亡。

根據美國緝毒局（DEA）資料，中國仍是美國最大的芬太尼供應來源。

