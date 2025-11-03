矛盾難解！川習會後美企持續撤出中國 尋求其他稀土供應源

川普（左）與習近平（右）會談後，美企將繼續把生產線撤出中國。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管美國總統川普對他與中國國家主席習近平的會談，打了超過滿分10分的「12分」成績，但對於夾在美中2國之間的企業而言，殘酷的現實依然存在：美中並未解決根本矛盾，美國企業將繼續把生產線撤出中國，雙邊商業往來在未來幾年仍將動盪不安。

華爾街日報10月30日指出，即使川普稍微調降對中關稅，但美國對中國商品徵收的關稅仍處於歷史高點；而北京雖然暫時撤銷最新一輪對稀土出口的管制，但其不透明的出口許可制度，仍令美國製造商感到沮喪。

在南韓舉行的「川習會」中，美方同意將針對中國商品與「芬太尼」相關關稅，從20％下調至10％；作為交換，中國承諾加強打擊製造芬太尼的化學原料。川普表示，這將使多數中國商品的平均關稅率從約57％降至47％。

因此，美國消費者未來購買中國製產品的價格，可能略為降低，這些商品相較其他國家的產品，將變得更有吸引力。根據中國官方數據，2025年前9個月，中國對美出口比去年同期減少近17％。

企業界則認為，由於中國商品的關稅依然高於越南、泰國等國家，而且美中衝突仍可能隨時再起，美企多年來將生產線移出中國的趨勢仍將持續。

協助美企管理亞洲供應鏈的密爾瓦基ABC集團副總裁尤肯（Benjamin Jurken）指出，他的客戶仍持續將產能轉移至越南、馬來西亞與印度等地，最新的關稅調降不會改變他們的方向。

尤肯強調，許多企業早已做出戰略決策，無論關稅是否調降，都要在中國之外分散風險。

尼可工藝品牌公司（Nicole Craft Brands）全球採購資深副總裁索普（George Thorp）說，該公司多數手工藝產品在中國生產，但將持續尋找中國以外的新供應商，考慮越南、墨西哥、巴基斯坦、印尼與土耳其等地的工廠，因為「把所有產能放在同一個國家，實在不合邏輯。」

在越南經營兒童家具工廠的比利時商人貝爾奇（Michel Bertsch）也說，過去1年來，該公司的美國客戶明顯增加，紛紛尋求非中國製產品，「那些想離開中國的客戶早已行動，他們不會突然又回到中國。」

至於稀土，中國同意暫停10月9日宣布的新一輪稀土出口管制，但並未改變4月推出的出口許可制度，意味著美國汽車、電子與國防企業若要進口中國稀土磁鐵，仍須經過冗長的政府許可程序，往往需要數週，甚至可能遭到拒絕。

1名磁鐵進口商說，即使有部分許可獲准，供應鏈仍嚴重延宕。在此情況下，美企仍將持續尋找中國以外的稀土來源。西方企業與政府正投入數十億美元，建立不依賴中國的關鍵礦物供應鏈。

報導指出，儘管川普與習近平在會晤時言語友好，但他們並未觸及2國經濟對立的根本原因，包括中國對美貿易順差、產業補貼，以及雙方對科技主導權的爭奪。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副主任、前美國高階貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）指出，美中貿易休兵目前看來是正面的，「但我們都應該預期，未來緊張局勢還會再次升高。」

