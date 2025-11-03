未成年人買房 贈與稅節稅眉角看過來

台北國稅局表示，未成年人買房，免徵贈與稅的關鍵在於「資金來源證明」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕未成年人無法單獨為法律行為，買房需法定代理人或監護人代為處理，如何證明才不須繳納贈與稅？台北國稅局表示，未成年人買房免徵贈與稅的關鍵在於「資金來源證明」，如果能證明所付價款確實是未成年人自有資金，例如歷年受贈、遺贈或繼承取得的存款，並提示支付價款資金流程等資料，可以免課徵贈與稅。

台北國稅局說明，根據「遺產及贈與稅法」第5條第5款規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置的財產，視為法定代理人或監護人的贈與，但能證明支付的款項屬於購買人所有者，不在此限。因此，未成年人買房徵免贈與稅的主要關鍵在於「資金來源證明」，若納稅義務人能證明所付價款為未成年人自有資金，例如歷年受贈、遺贈或繼承取得的存款，且未經提領另作他用，並提示支付價款資金流程及買受人銀行存摺或交易明細表等資料，經國稅局查明屬實，即可免課徵贈與稅。

舉例說明，甲君的12歲兒子乙君購買淡水區房地，買賣總價1600萬元，甲君主張兒子是以歷年受贈取得的存款支付價款，經提示乙君歷次受贈的存摺及付款轉帳資料影本，國稅局查證乙君受贈存款1600萬元全部仍在帳戶，未有提領另作他用情形，乙君購入房地資金來源均為自有資金屬實，因此免予課徵甲君贈與稅。

台北國稅局提醒，未成年人購置財產須證明以自有資金給付，且該資金未經提領另作他用，並保留資金收付完整資料，才能適用「遺贈稅法」第5條第5款但書規定，免課徵贈與稅。民眾若有疑問，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢。

