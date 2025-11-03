只剩3天！5-6月統一發票9張大獎未領 開出商店一次看

財政部提醒，5-6月統一發票領獎期限至11月5日止，逾期無法兌領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！今年5-6月統一發票領獎期限至11月5日止，只剩下最後3天，但截至目前為止，5-6月期統一發票100萬元以上大獎還有9張未領，包括千萬特別獎、200萬特獎及雲端發票100萬各3張；其中，千萬大獎3張未領包括：新北市永和區福和路121號統一超商花20元買麥香紅茶及麥香奶茶、台中市北屯區北屯路145號順發3C量販消費150元、台南市後壁區新厝72號全家便利商店新營國道北分公司購買咖啡45元。

另，5-6月期統一發票200萬特獎也有3張未領，包括台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費750元、新北市新店區北新路3段205-1號統一超商購買食品75元、台南市南區金華路2段209號101文具天堂花30元買便利貼。5-6月雲端發票專屬100萬獎同樣有3張未領，包括桃園市蘆竹區濱海路1段40號統一超商花15元買飲料，另2張分別為Uber Eats外送費17元及18元。

今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」，200萬元特獎中獎號碼「05579058」，3組頭獎中獎號碼則為「49912232」、「73145004」及「99174704」。財政部表示，5-6月期統一發票領獎期限至11月5日止，提醒中獎人於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

