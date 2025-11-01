高通前資深副總裁陳若文轉戰甲骨文 掌供應鏈受半導體矚目

高通前資深副總裁陳若文。（資料照，陳若文提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕原任美商高通（Qualcomm ）資深副總裁暨首席營運長陳若文轉換跑道，他離開任職13年的高通，今起轉任甲骨文（Oracle ）擔任執行副總裁暨供應鏈執行長，開啟他人生的新篇章，也代表產業的新變化，引起半導體業相當關注

陳若文昨在網路公開他的近況與新職，他感性指出，「在高通度過精彩的13年後，我即將開啟人生的新篇章，加入Oracle。告別總是令人難捨，尤其是一個對我職業生涯和個人成長影響如此深遠的地方，但我對這段旅程中遇到每個挑戰、取得的每一個突破及每一個友誼都充滿感激，正是它們讓這段旅程如此意義非凡」。

陳若文也說，他非常榮幸能與業內一些最聰明、最敬業的人共事，衷心感謝高通團隊的信任、熱情和對卓越的不懈追求。他也感謝高通執行長Cristiano對他的指導、友誼和領導力，一直是他靈感的來源。他強調「雖然這篇章即將結束，但我們共同建立的回憶、經驗和友誼將永遠伴隨我」。

陳若文畢業於台灣的清華大學物理系（1988B），他的同學包括台積電副總王英郎，陳若文後來赴美國深造，取得加州大學柏克萊分校電機博士，曾先後任職過英特爾（Intel）與北美台積電的技術及業務部門，也曾待過Marvell，2012年9月轉任高通全球資深副總裁並擔負首席營運長。

