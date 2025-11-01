自由電子報
術後復原充滿感恩 郭智輝赴日本慶應大學當訪問學人

2025/11/01 12:51

郭智輝11月起到今年底，為期2個月在日本慶應大學當訪問學人，趁這段時間也會關心一下台日半導體供應鏈的合作事宜。（郭智輝提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前經濟部部長郭智輝最近有新動向，他說「手術後的復原已經九成」，能重新感受陽光和咖啡香，心裡滿是感恩；11月起到今年年底，為期2個月在日本慶應大學當訪問學人，趁這段時間也會關心一下台日半導體供應鏈的合作事宜。

郭智輝因罹患肝臟腫瘤，於今年8月下旬以健康因素請辭經濟部長，9月初入住台大醫院動手術，經過近2個月的休養，大致康復。而且還留起鬍子，非常特別。

郭智輝本星期四偕夫人赴日本，今傳訊息給台灣友人們，「謝謝大家這段時間的關心與祝福。手術後的復原已經九成，能重新感受陽光和咖啡香，心裡滿是感恩。11月起到今年年底會在日本慶應大學當訪問學人，也想趁這段時間關心一下台日半導體供應鏈的合作事宜」。

他也說，如果台灣朋友有到東京，可以約他喝咖啡、散步聊天，在秋冬的街頭，續寫友誼篇章。

