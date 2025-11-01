黃金還會漲到多少？大摩揭曉最新驚人目標價

大摩預測，金價有望在2026年年中攀升至每盎司4500美元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）週五（10月31日）表示，隨著全球經濟前景持續不明朗，受ETF與各國央行實體買盤支撐，金價有望在2026年年中攀升至每盎司4500美元。

摩根士丹利在報告中指出：「近期金價走勢已令技術指標RSI（相對強弱指數）進入『超買』區間，但隨後的修正使價格回到較健康的水平，這可能有助於市場重新整理持倉結構。」

摩根士丹利預期，隨著利率下降，黃金ETF將持續吸引資金流入；同時，各國央行仍將穩定買進黃金，即便購買步調略有放緩，而首飾需求也有望趨於穩定。

然而，該行同時警告，下行風險依舊存在，包括金價可能出現的劇烈波動，或投資人因此轉向其他資產類別的可能性，以及部分央行若決定減持黃金儲備，也可能對市場形成壓力。

今年以來，金價累計上漲逾54%，2025年間多次刷新歷史新高，最新高點為10月20日觸及的每盎司4381.21美元，但自那之後已回落超過8%。

今年黃金的強勁漲勢主要受地緣政治不確定性、降息預期、央行買盤與ETF資金湧入等多重因素推動。

