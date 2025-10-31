出口大爆發！主計總處概估Q3經濟成長7.64％、上修4.73個百分點

主計總處今公布第3季GDP成長概估7.64％，較8月預測數大增4.73個百分點，主因商品出口增幅較預測數高出7.39個百分點。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布第3季GDP成長概估7.64％，較8月預測數大增4.73個百分點，主因商品出口增幅較預測數高出7.39個百分點（相當於91.6億美元），消費、資本形成及輸入則與預測差異不大。主計總處專門委員江心怡表示，由於前3季GDP預估偏保守，今年GDP可望上修，至少上修至5%以上。

主計總處說明，由於AI等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.5％，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長30.64％、上修6.44個百分點。

投資方面，隨新興科技應用需求續強，挹注企業投資動能，第3季新台幣計價資本設備進口年增35.96％、其中半導體設備年增59.58％，國內投資財生產量亦增18.1％，半導體等廠商資本支出增加推升機械設備及智慧財產投資，營建工程投資亦微幅成長，但運輸工具投資因營業用小客車及飛機等增購放緩而呈縮減，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長0.04％、上修1.12個百分點。

至於民間消費，第3季資通訊、休閒娛樂等相關消費增加，股市交易熱絡，挹注證券交易手續費，出國人數續增亦推升國人國外消費，但汽機車買氣仍偏觀望而呈負成長，零售、餐飲營業額平疲，則抑低民間消費成長幅度；併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第3季民間消費實質成長0.92％、上修0.29個百分點。

