科技類股領漲日股再創新高 首度站上52000大關

日股週五（31日）首度突破5萬2000點大關，再次刷新歷史紀錄。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）等美國科技公司強勁財報帶動，加上日本央行（BOJ，日銀）政策會議按兵不動，使得日圓走軟、美元走強，日股週五（31日）延續漲勢，早盤一度大漲超過千點，首度突破5萬2000點大關，再次刷新歷史紀錄。

日經指數今（31）日以5萬1629.80點開出，上漲304.19點，早盤指數一路攀升，一度大漲1065.84點，寫下5萬2391.45點的盤中新高。不過，指數漲幅隨後出現收斂，截至午休，日經指數上漲622.65點，或1.21％，收在5萬1948.26點。



儘管週四（30日）美股收跌，但受到蘋果、亞馬遜（Amazon）盤後公佈的強勁財報提振，投資人對美國科技股的看漲情緒升溫，買盤也湧入日本股市。軟銀集團（SoftBank Group）、愛德萬測試（Advantest Corporation）等主要股票領漲。

日銀30日決定維持利率不變，而市場普遍認為，央行總裁植田和男會後記者會並未提及任何提前升息的跡象，這也提振了日本股市的買盤，週四，日圓兌美元匯率一度跌至154附近，創下近8個月來最低，今（31）日匯率則在153左右徘徊。

