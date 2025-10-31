川習會後美中休戰消息撐盤！國際油價暫時喘口氣

國際油價週四（30日）持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（30日）持穩，投資人評估美中之間可能達成貿易休戰協議的影響。此前，美國總統川普在南韓與中國國家主席習近平會晤後，宣布下調對中國的關稅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲9美分，漲幅0.1%，收每桶60.57美元。

布蘭特原油期貨上漲8美分，漲幅0.1%，收每桶65.00美元。

川普同意在一項為期一年的協議中，將對中國商品的關稅從57%降至47%，以換取北京恢復購買美國大豆、維持稀土出口流通，並加強打擊非法芬太尼貿易。

PVM 分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出，投資人認為這項美中協議更像是「緊張局勢的降溫」，而非兩國關係結構性的轉變。

同樣有助於改善經濟前景的，是美聯準會（Fed）週三（29日）宣布降息，符合市場預期。不過，聯準會也暗示這可能是今年最後一次降息，原因是持續的政府停擺恐導致統計數據取得受限。

較低的利率可降低消費者借貸成本，進而刺激經濟成長與石油需求。

Rystad Energy 首席經濟學家加林伯蒂（Claudio Galimberti）在報告中表示：「聯準會的決策突顯其政策週期的更廣泛轉向，從抑制轉為溫和的再通膨與支撐，這對與經濟活動密切相關的大宗商品提供了順風助力。」

