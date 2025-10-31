日圓兌美元貶破154關卡 ! 短期上探「這價位」野村曝1原因

日圓兌美元匯率在154日圓左右徘徊，為2月以來最低紀錄。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元週四重貶，31日上午匯率一度跌至154.45日圓左右，為2月13日以來的最低水準，但美元指數升至3個月來的最高點。《彭博》報導，日本央行總裁植田和男召開記者會後，市場對提前升息的預期減弱，是導致日圓拋售和美元買盤湧現。

對此，野村證券首席外匯分析師後藤祐二朗在31日報告中指出，日本央行在活動結束後，匯率波動可能趨於平緩，但由於其鷹派傾向仍相當有限，市場仍在測試高市政府對日圓貶值的容忍度。他預期，美元兌日圓短期內仍可能上探155附近。

請繼續往下閱讀...

宏利投資管理公司經理薩夫特指出，日本新政府近期已明確表示，將重點放在經濟成長上，為了實現這一目標，他們願意接受、且實際上可能更傾向於日圓貶值。

分析師指出，日本央行採取的立場比市場預期更溫和，植田和男也明白表示，根據明年的工資前景，最快可能在12月升息。據報導，在日本央行會後的記者會上，植田和男也沒有就央行下一次升息的時間提供細節，僅表示央行在抗通膨方面行動遲緩的風險並未上升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法