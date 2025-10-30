自由電子報
焦點股》光寶科：法說會利多出盡 帶量大跌

2025/10/30 10:28

光寶科看好全球生成式AI技術的演進，將推動資料中心進入高功率與高熱密度時代。（資料照）光寶科看好全球生成式AI技術的演進，將推動資料中心進入高功率與高熱密度時代。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）昨日股價大漲，盤後法說會釋出AI伺服器業務光明未來，不過卻被市場解讀為利多出盡，今日股價開盤賣壓沉重，一度觸及跌停價175.5元，儼然成為大型法會現場，截至上午10時10分暫報177.5元，跌幅8.97%，成交量6萬3688張。

光寶科看好全球生成式AI技術的演進，將推動資料中心進入高功率與高熱密度時代，從輝達GB200、GB300到下一代Ruby平台，市場對高階伺服器電源與液冷散熱需求加速攀升，公司第四季、明年營運展望皆維持樂觀，今年AI貢獻比重上看2成，整體營收目標逐年雙位數成長。

光寶科在上月已於開放運算計劃（OCP）全球高峰會展示旗下完整產品線，包括800V直流電源機櫃、電容電池匣，以及2.1MW液對液冷卻系統、280kW機櫃液冷、140kW液轉氣冷卻等多項解決方案，展現從關鍵零組件到系統整合的一站式能力，可支援客戶建置高效率AI資料中心。

