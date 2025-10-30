自由電子報
儲能更具經濟效益 熙特爾新能源推AI智慧管理系統與液冷儲能櫃

2025/10/30 10:16

表後儲能起跑！熙特爾新能源推出AI智慧儲能管理系統。（記者張慧雯攝）表後儲能起跑！熙特爾新能源推出AI智慧儲能管理系統。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好表後儲能市場潛力，熙特爾新能源（7740）今（30）日發表AI能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，總經理陳伯勳表示，透過結合自動化模組生產與EMS（能源管理系統）/BMS（電池管理系統）智慧管理平台，能協助企業在節能降本、提升電力韌性與實現永續轉型之間取得最佳平衡。

熙特爾新能源技術中心副總溫泯毅指出，多數EMS只著重讓設備「能正常運作」，但熙特爾關注的是「如何讓系統長期穩定且高效運轉」，從「能運作」到「能續航」、從「系統穩定」到「效能極致」，這是熙特爾在技術設計上的核心差異。

同時，熙特爾BMS會自動偵測溫度、電壓與電量狀態SOC（State of Charge），主動調節充放電並監控電池健康；EMS則能根據輔助服務、削峰填谷、需量反應或備援切換等不同場域需求，進行最佳化調度，系統會在尖離峰時判斷是否具充放電必要，精準控制充放電次數，減少電池耗損並延長使用壽命，成為兼具高安全性、長壽命與高投報率的智慧儲能大腦。

陳伯勳解釋，該系統不僅能執行「離峰充、尖峰放」，更能依據工廠生產時程、契約容量與光電併網條件，制定動態化充放電排程，打造更具經濟效益的儲能策略，成為最受關注的技術亮點之一。

