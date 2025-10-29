自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是蘋果！傳台積電最先進A16製程首個客戶候選人是它

2025/10/29 19:15

台積電A16製程預計於2027年開始量產，是首次在2奈米製程上加入「背面供電（BSPDN）」技術的尖端製程。（彭博）台積電A16製程預計於2027年開始量產，是首次在2奈米製程上加入「背面供電（BSPDN）」技術的尖端製程。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒體報導指出，輝達將於2027年成為首個使用全球領先晶圓代工廠台積電A16最新製程技術的客戶。輝達先前一直使用成熟製程，但此次轉變將使其過渡到台積電最先進的製程技術。

28日北美一家大型科技公司半導體設計負責人在會見記者時表示，目前，輝達是台積電A16的唯一客戶，輝達和台積電正在共同進行測試，將在2027年左右應用。

他繼續說道，「據我了解，蘋果的移動應用處理器（AP）尚未與台積電進行洽談。」

台積電A16製程預計於2027年開始量產，是首次在2奈米製程上加入「背面供電（BSPDN）」技術的尖端製程。

BSPDN是一種尚未實現商業化的半導體製程技術。此前，電源和訊號佈線都位於晶片正面。然而，隨著電路間距縮小，干擾隨之產生，增加製造和設計的挑戰。 BSPDN顛覆了這種結構，將電源網格置於背面，訊號網格置於正面，從而減少了佈線瓶頸，並提高了電源效率。

三星電子和英特爾也正在準備BSPDN，業界期待將該技術應用到2奈米。

輝達將按以下順序發布其最新的圖形處理器 （GPU）：Hopper、Blackwell、Rubin和 Feynman。 Blackwell系列目前已開始出貨，Rubin計劃於明年發布。Feynman計劃於 2028年發布，輝達預計將採用A16製程製造該產品。雖然產品發布還有三年時間，但預計從2027年下半年開始，使用A16製程的產能提升和良率提高將需要一個大約一年的爬坡期。

輝達歷來在其GPU產品中使用比台積電最新製程更成熟的製程。Hopper採用的是4奈米技術，而Blackwell和Rubin則分別採用的是3奈米製程。鑑於台積電預計很快將開始量產其2奈米製程，輝達目前使用的製程比台積電的最新製程落後一代。

由於台積電正在快速提高尖端製程的價格，預計從2027-2028年開始，成本上漲將不可避免。

此外，據wccftech報導，蘋果目前已鎖定台積電首批2奈米製程晶片供應的一半以上，這項技術不僅將用於iPhone 18系列晶片組，還將用於預計將搭載於新款MacBook Pro中的M6晶片。 2026年後，蘋果可能會將A21和A21 Pro晶片的製程轉向略有改進的2奈米（N2P），但有傳言稱，高通將在驍龍8 Elite Gen 6晶片上搶先採用這項製程技術 。雖然內容未經證實，但蘋果也有可能轉向台積電的A14，而不是A16。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財